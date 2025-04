Tunisie : Prévisions météo pour lundi 28 avril 2025

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie pour ce lundi 28 avril 2025, le temps sera caractérisé par des passages nuageux, parfois denses, accompagnés d’averses éparses et d’orages localisés sur le nord, le centre et, par endroits, le sud du pays.

Le vent soufflera du secteur nord sur le nord et le centre, et du secteur est sur le sud. Il sera faible à modéré, devenant relativement fort l’après-midi dans le sud, où des phénomènes locaux de tempêtes de sable sont attendus.

La mer sera peu agitée à agitée, notamment dans le golfe de Gabès.

Côté températures, une légère baisse est prévue. Les maximales oscilleront entre 17 et 22 degrés au nord, au centre et dans le sud-est, et entre 23 et 29 degrés ailleurs, pouvant atteindre jusqu’à 31 degrés dans l’extrême sud.