Football – Ligue des champions : l’Espérance de Tunis éliminée par Mamelodi Sundowns

L’Espérance de Tunis n’ira pas en demi-finales de la Ligue des champions d’Afrique de football. Son match nul (0-0), ce mardi à Radès, face à Mamelodi Sundowns ne lui a pas suffi pour atteindre son objectif puisque les Sud-africains partaient avec l’avantage du match aller remporté sur le score de 1-0.

Les milliers des supporters sang et or venus soutenir l’équipe tunisienne au stade Hammadi Agrebi, sont finalement rentrés bredouille, après une décevante prestation des protégés de Maher Kanzari, dominés par un adversaire qui a su gérer son avantage du match aller jusqu’au bout.

Les coéquipiers de Mohamed Amine Ben Hmida ont pourtant été à deux doigts de surprendre leur adversaire d’entrée après une belle reprise d’un corner par Mohamed Amine Tougai, bien placé dans la surface, mais le gardien Ronwen Williams déviait le ballon en corner.

Les Sud-africains, jouant la prudence, montraient une bonne maîtrise du ballon empêchant les Tunisiens de construire leurs offensives. Ils arrivaient même à créer le danger dans le camp espérantiste sur un coup franc, mais le tir de Lucas Ribeiro passait largement au-dessus (14e).

Les sang et or multipliaient de leur côté les occasions et trouvaient les solutions dans les balles arrêtées, notamment sur un coup franc tiré par Youcef Blaili à la 26e, mais la reprise de la tête d’Ogbelu passait au-dessus. A la 36e, l’Algérien servait idéalement Rodrigo sur le gauche, mais ce dernier, pourtant très proche du gardien, ratait le coche.

Mieux organisés aussi bien en défense qu’en attaque, les protégés de Miguel Cardoso trouvaient les moyens de menacer la cage tunisienne après deux dangereuses occasions de Lucas Ribeiro dont le tir est passé juste à côté des bois de Ben Said (43) puis par le Chilien Marcelo Allende qui a vu sa puissante frappe des 30 mètres sauvée par la transversale (45).

Juste avant le coup de sifflet de Issa Sy, les sang et or obtenaient un coup franc, mais la défense de Sundowns répondait présente, pour gagner les vesitaires sans le moindre but marqué de part et d’autre (0-0).

En seconde période, Kanzari procédait à deux changements : Chiheb Jebali à la place de Konaté et Achraf Jabri en remplacement de Rodrigo Rodriguez qui sembait en manque de forme.

La fraicheur physique des remplaçants donnait une meilleure animation du jeu, puisque à la 63e, Jabri, bien lancé par Bouchniba, parvenait finalement à ouvrir le score profitant de la sortie du gardien sud-africain, mais la VAR en décidait autrement pour hors jeu.

Les sang et or tentaient de se réorganiser après l’annulation du but et de revenir à la charge, mais pêchaient par manque de concentration, vu la pression croissante à mesure que le temps avancait, et la bonne organisation défensive des joueurs de Sundowns.

L’équipe de Miguel Cardoso qui procédait à son tour à plusieurs changements, semblait plus confiante quant à l’issue du match et tentait de surprendre une formation tunisienne de plus en plus sans âme et manquant de fraîcheur physique, obligeant à la 87e le gardien tunisien à se déployer pour sauver une dernière tentative de Shalulile.

Espérant un but assassin qui relancerait leurs chances à quelques minutes de la fin, les Tunisiens pêchaient par manque de rythme et d’enthousiasme face à une équipe sud-africaine qui gérait son avance avec abnégation.

Le dernier coup franc à la limite de la surface, sifflé dans les arrêts du jeu, n”était pas bien négocié, malgré une puissante frappe de Blaili, car le gardien sud-africain été encore là.

Formation de l’Espérance de Tunis :

Bechir Ben Said, Raed Bouchniba, Hamza Jelassi, Mohamed Amine Tougai, Mohamed Amine Ben Hmida, Onuche Ogbelu, Houssem Tka (Rayane Hamrouni 88), Abdramane Konaté (Chiheb Jebali), Yan Sasse (Mokwena 63), Youcef Belaili, Silva Rodrigo (Achraf Jabri).

Formation de Mamelodi Sundowns : Williams, Kekana, Suarez (Khoza 82), Mudau, Mokoena, Allende, Adams (Aubaas 74), Lunga, Arthur (Rayners 66), Lucas Ribeiro, Shalulile.