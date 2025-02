Le Mexique renforce sa frontière avec 10 000 soldats

La Mexique a déployé ce mardi 10 000 soldats à sa frontière avec les États-Unis, en réponse à la promesse faite la veille par le gouvernement mexicain afin d’éviter la mise en place de tarifs douaniers de 25 % sur les produits mexicains, menacés par le président américain Donald Trump. La présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, a confirmé le déploiement des troupes, précisant qu’elles étaient envoyées dans des états où la situation sécuritaire est moins préoccupante, tout en assurant que cette opération ne compromettrait pas la sécurité du reste du pays. Selon les médias mexicains, des militaires et membres de la Garde nationale ont été vus dans différentes villes frontalières telles que Tijuana et Matamoros, ainsi qu’à l’aéroport de Mérida, dans l’État du Yucatán. En contrepartie de ce renforcement militaire, le président américain a suspendu, à partir de ce mardi et pour une durée d’un mois, l’instauration des droits de douane sur les importations en provenance du Mexique, tout en exigeant de ce dernier un contrôle strict du flux de fentanyl et des migrants illégaux vers les États-Unis.