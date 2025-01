Venue en retard, la chanteuse Zaza renvoyée d’un mariage par le marié !

Un incident insolite a marqué un mariage en Tunisie, où la chanteuse populaire Zaza a été expulsée par le marié et ses proches en raison de son retard significatif. Prévue initialement pour se produire à 22h30, l’artiste n’est arrivée qu’à 1h du matin, ce que les organisateurs ont jugé comme un comportement non professionnel et irrespectueux. Une vidéo de l’incident, largement partagée sur les réseaux sociaux, a divisé l’opinion publique. Certains internautes soutiennent la décision du marié, estimant qu’elle était justifiée, tandis que d’autres jugent la réaction excessive et regrettent l’interruption de la soirée.