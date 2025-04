Transport spécial pour les candidats à l’examen de l’Institut supérieur de la magistrature

Dans le cadre de l’organisation de la session d’admission à l’Institut supérieur de la magistrature, qui se tiendra les samedi 12 et dimanche 13 avril 2025 à partir de 8h dans plusieurs collèges et lycées de la gouvernorat de Manouba, la Société des Transports de Tunis (Transtu) a annoncé la mise en place de navettes spéciales à destination des centres d’examen. En complément du programme habituel, ces dessertes spéciales seront assurées à la demande du ministère de la Justice pour faciliter le déplacement des candidats. Le samedi 12 avril, des bus partiront à 11h des stations « Tunis Marine », « Bab Alioua » et « Habib Thameur » pour les candidats de deuxième année. Le dimanche 13 avril, les candidats de première année pourront emprunter ces navettes dès 7h du matin à partir des mêmes points de départ. Il est également possible d’accéder aux centres via le réseau du métro léger, notamment en empruntant la ligne 4 reliant le centre-ville à la région de Manouba.