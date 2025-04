Affaire des nourrissons de la Rabta : le secteur de la santé annonce une grève générale

La Fédération générale de la santé, le Syndicat des médecins, pharmaciens et dentistes hospitalo universitaires, ainsi que le Syndicat général des médecins et dentistes et de la santé publique, ont décidé de mener une série de mouvements de protestation contre la condamnation d’un pharmacien, d’une ancienne directrice générale et d’un directeur de la maintenance à 10 ans de prison ferme dans l’affaire des 14 nourrissons décédés au centre de maternité et de néonatologie de la Rabta en mars 2019.

Selon un communiqué conjoint publié ce mercredi, ces structures syndicales affiliées à l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) appellent leurs adhérents à participer à une journée de colère dans le secteur de la santé le jeudi 17 avril prochain et à un rassemblement devant le ministère de la santé.

Une grève générale est également prévue le jeudi 24 avril 2025, selon le communiqué.

Ces structures syndicales appellent aussi tous les syndicats professionnels du secteur privé et l’ensemble des structures professionnelles du secteur de la santé à participer à ces mouvements de protestation “afin de défendre l’avenir du secteur de la santé dans le pays”.

D’après le communiqué, les mouvements de protestation se poursuivront jusqu’à ce que “les personnes condamnées soient jugées de manière équitable et les négociations commencent avec les autorités de tutelle, afin d’élaborer un cahier des charges pour les hôpitaux publics.”

Les syndicats estiment que c’est l’autorité de tutelle qui est la principale partie responsable dans l’affaire des nourrissons étant donné qu’elle n’avait pas pris les mesures nécessaires en ce qui concerne les salles blanches et ce, à ce jour, outre son refus de préparer un cahier des charges clair définissant les responsabilités de chaque intervenant dans le processus de soin.