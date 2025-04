Dysfonctionnement inattendu de WhatsApp : des plaintes de tous horizons

Un problème technique imprévu a touché l’application de messagerie WhatsApp le samedi 12 avril 2025, entraînant des dysfonctionnements majeurs pour des millions d’utilisateurs à travers le monde.

De nombreux utilisateurs ont signalé l’impossibilité d’envoyer des messages, et le site spécialisé “Down Detector” a enregistré un nombre important de plaintes. Environ 88 % des utilisateurs dans plusieurs pays ont rencontré des difficultés pour envoyer des messages, tandis que 7 % ont signalé des problèmes avec l’application elle-même et 5 % ont rencontré des difficultés pour recevoir des messages. À ce jour, la société Meta, propriétaire de WhatsApp, n’a pas communiqué de déclaration officielle concernant la cause ou la durée de la panne. WhatsApp reste l’un des applications de messagerie les plus utilisées, avec près de 3 milliards d’utilisateurs à travers le monde.