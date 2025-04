Tataouine : 1.050 hectares traités contre le criquet pèlerin, annonce le ministre de l’Agriculture

Le ministre de l’Agriculture, Ezzeddine Ben Cheikh, a effectué une visite dans le gouvernorat de Tataouine, le vendredi 12 avril 2025, afin d’évaluer les actions menées contre l’invasion du criquet pèlerin.

Lors de cette visite, il a détaillé les mesures de lutte mises en place, en soulignant l’utilisation de produits chimiques tout en insistant sur la nécessité de limiter leur impact environnemental. Le ministère a adopté une approche préventive, visant des traitements ciblés pour préserver les pâturages naturels. À ce jour, environ 1.050 hectares ont été traités dans les quatre délégations les plus touchées par l’invasion. Cette démarche fait partie d’une stratégie plus large, conciliant l’efficacité des traitements et la préservation des écosystèmes locaux, essentiels pour l’économie de la région et les activités pastorales.

Par ailleurs, Mouna Mhafdhi, responsable de la santé végétale au ministère, a révélé que 1.265 hectares avaient été traités dans le cadre de cette lutte.