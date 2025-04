La soirée du samedi 12 avril 2025 sera marquée par des vents relativement forts le long des côtes, tandis qu’ils seront plus faibles à modérés à l’intérieur du pays, selon le dernier bulletin de suivi de l’Institut national de météorologie.

Les températures varieront entre 16 et 20 degrés dans le nord et le centre, et entre 21 et 26 degrés dans le sud. Le mer sera agitée, avec des conditions de mer qui pourraient rendre la navigation difficile dans certaines zones côtières.