Les AVC chez les jeunes : symptômes et prévention essentiels à connaître

La neurologue Ekaterina Demianovskaïa a souligné que les AVC peuvent également toucher les jeunes, et que la détection précoce des symptômes est essentielle pour sauver des vies.

Elle a expliqué qu’il existe deux types principaux d’AVC : l’AVC hémorragique, causé par la rupture d’un vaisseau sanguin et un saignement dans le cerveau, et l’AVC ischémique (85-90% des cas), qui résulte du blocage d’un vaisseau sanguin par un caillot ou des dépôts de cholestérol. Les symptômes d’alerte incluent un mal de tête soudain et intense, des nausées, des vertiges, des difficultés à parler ou à comprendre la parole, un engourdissement d’un côté du corps, ainsi que des troubles visuels. La docteure a averti que les jeunes peuvent parfois sous-estimer ces signes, pensant à de la fatigue ou du stress, ce qui retarde le recours aux soins médicaux. Elle insiste sur l’importance de ne pas ignorer ces symptômes, car un traitement rapide est crucial pour éviter des complications graves comme des paralysies ou des troubles permanents du langage.

Pour prévenir ces AVC, elle recommande des contrôles réguliers de la pression artérielle et du cholestérol, un mode de vie sain et l’élimination des habitudes nuisibles telles que le tabac et l’alcool.