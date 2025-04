Un livreur à La Marsa arrêté pour trafic de drogue !

À La Marsa, les unités sécuritaires ont réussi à démanteler un réseau de trafic de drogue impliquant deux individus, dont un livreur travaillant pour une société de livraison.

Ce dernier utilisait sa moto professionnelle pour faciliter la distribution de stupéfiants. Suite à des informations précises recueillies par la brigade de police judiciaire de La Marsa, et après des investigations approfondies menées en coordination avec plusieurs postes de police de la région ainsi que la brigade spécialisée dans les crimes de violence contre les femmes et les enfants, les deux suspects ont été arrêtés à leurs domiciles respectifs. Lors de l’intervention, les forces de l’ordre ont saisi une moto, plus de 45 doses de cannabis prêtes à être écoulées, une arme blanche et un contenant appartenant à la société de livraison.

Les deux individus ont été placés en garde à vue sur ordre du ministère public, tandis que l’enquête se poursuit.