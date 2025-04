Décès tragique d’Ibrahim Shika, ancien joueur du Zamalek, à l’âge de 28 ans

Le joueur de football égyptien, Ibrahim Shika, anciennement membre du club Zamalek, est décédé à l’âge de 28 ans après avoir lutté contre un cancer. Sa sœur, Batoul, a annoncé la triste nouvelle sur son compte Instagram, écrivant simplement : “Ibrahim Shika est décédé”.

Le club Zamalek a exprimé ses condoléances sur ses réseaux sociaux, saluant la mémoire de l’athlète et offrant ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Le ministère égyptien de la Jeunesse et des Sports, dirigé par le Dr Ashraf Sobhi, a également présenté ses condoléances, priant pour que le défunt repose en paix et que sa famille trouve la force de surmonter cette épreuve. Shika, qui évoluait en tant que défenseur gauche, avait commencé sa carrière à Zamalek avant de jouer pour les clubs de Moqawloon Al Arab et Tala’ea El Gaish. Récemment, des vidéos circulaient sur les réseaux sociaux montrant le joueur, affaibli et visiblement épuisé, après avoir révélé sa bataille contre la maladie.