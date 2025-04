Quand l’IA devient parent : un enfant né d’un processus de fécondation sans intervention humaine !

C’est une avancée médicale révolutionnaire : pour la première fois dans l’histoire, un enfant est né grâce à une fécondation entièrement automatisée par intelligence artificielle et robotique, sans aucune intervention humaine directe.

Réalisée par l’entreprise Conceivable Life Sciences entre New York et Guadalajara, cette prouesse a permis de mener toutes les étapes du processus de l’ICSI (injection intracytoplasmique de spermatozoïdes) – soit 23 phases – avec une précision inégalée. Le système, combinant des algorithmes d’IA avancés et des bras robotisés, a sélectionné les spermatozoïdes, manipulé les ovules à l’aide de lasers, surveillé le développement cellulaire, et procédé à la congélation de l’embryon, le tout à distance. L’expérience a abouti à la naissance d’un bébé en parfaite santé, marquant un tournant historique dans le domaine de la procréation médicalement assistée.

Cette technologie promet une standardisation des résultats, une réduction des erreurs humaines, et un accès élargi aux traitements, notamment dans les zones éloignées.