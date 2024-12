Météo : alerte aux intempéries sur les côtes de Tunisie avec forts vents et pluies abondantes

Ce jeudi, la Tunisie fera face à une instabilité climatique marquée, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie. Des pluies, localement orageuses, sont attendues principalement sur le nord du pays, avec des précipitations plus abondantes sur les régions côtières du nord et des risques de chutes de grêle. Le vent soufflera fort à très fort, notamment près des côtes et sur les hauteurs de l’ouest, avec des rafales dépassant les 80 km/h. Dans le sud, des tourbillons de sable sont également prévus. La mer sera très agitée à houleuse, et des vagues plus fortes sont attendues sur les côtes orientales au fil de la journée. Les températures connaîtront une baisse importante, avec des maximales comprises entre 12 et 17 degrés, et des températures descendant à 7 degrés sur les hauteurs. Dans l’extrême sud-ouest, les températures pourront atteindre jusqu’à 20 degrés.