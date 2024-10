La TikTokeuse Nawres El Briki : « je suis victime d’injustice et de dénigrement »

Nawres El Briki a exprimé son indignation sur Instagram en réponse à la polémique qui a récemment éclaté autour d’elle, en lien avec Azizous et sa femme Amna. Dans ses messages, elle dénonce les violences et l’intimidation qu’elle a subies, affirmant : « Je suis celle qui a été menacée, battue et exploitée ; c’est moi qui ai été défigurée et dénigrée. » Elle met en lumière le harcèlement continu dont elle fait l’objet et déclare avoir placé sa confiance en une personne malveillante. Nawres appelle à la vérité et à la justice, soulignant que son erreur a été de croire en quelqu’un qui l’a trompée. Elle s’interroge également sur l’absence d’écoute et de considération pour toutes les parties impliquées dans cette affaire, concluant par un message fort sur la solidarité féminine et les dangers que chaque jeune fille peut rencontrer.