“L’Aiguille” de Bouchnak brille avec 5 récompenses au Torino Film Festival

Le film tunisien “L’Aiguille”, réalisé par Abdelhamid Bouchnak, a triomphé lors de la 42ᵉ édition du Torino Film Festival en remportant cinq distinctions majeures. Il a été récompensé par le Prix du meilleur scénario de long métrage (#TFF42) pour l’écriture exceptionnelle d’un drame poignant et universel. Il a également reçu le Prix du jury des lecteurs de TurinSette, composé de Tina Valerio, Cristiana Peyla, Elena Genovesio, Paola Giachello et Beatrice Berton, avec pour motivation : « Un titre d’une grande universalité. Un film magnifique, courageux et émouvant, abordant avec sensibilité un sujet rarement exploré dans le cinéma de fiction : l’intersexualité. »

Par ailleurs, le film a obtenu une Mention spéciale du jury du prix Gandhi Glasses, décernée par le Studi Center « Sereno Regis », qui a salué « une dénonciation de l’injustice vécue par les personnes intersexuelles, souvent privées du droit de choisir leur propre identité. Avec force, il invite le public à réfléchir sur un sujet complexe, tout en dévoilant les idées préconçues qui imprègnent notre société. » Le Prix du respect des minorités et de la laïcité, attribué par le jury interconfessionnel, a également mis en lumière « le droit fondamental à l’autodétermination, dénonçant les discriminations fondées sur les stéréotypes et les préjugés, tout en appelant à une réflexion individuelle sur la foi, au-delà des dogmes religieux. » Enfin, le Prix Holden School, décerné par les étudiants pour le meilleur scénario, a salué « un drame captivant qui explore un conflit puissant et intense, évitant les dialogues superflus pour privilégier une écriture dynamique. Alternant habilement entre ironie et drame, il maintient le spectateur en haleine jusqu’à la dernière scène, offrant un vibrant plaidoyer pour la liberté d’autodétermination. »

Avec ces distinctions, “L’Aiguille” s’affirme comme un chef-d’œuvre du cinéma tunisien, abordant avec courage des thématiques universelles tout en dénonçant les discriminations sociétales.