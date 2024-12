Ciel partiellement nuageux et pluies localisées attendues cette nuit

Cette nuit, le ciel sera partiellement couvert de nuages passagers sur la plupart des régions, devenant parfois plus chargé sur les côtes nord où de faibles pluies locales sont attendues. Les vents, soufflant du secteur ouest, seront relativement forts près des côtes et faibles à modérés à l’intérieur des terres. La mer sera agitée dans la région de Serrat et le golfe de Gabès, tandis qu’elle sera localement très agitée sur les autres zones côtières. Les températures nocturnes oscilleront généralement entre 10 et 14 degrés, mais elles descendront jusqu’à 6 degrés sur les hauteurs de l’ouest.