Rafael Nadal, maître de la terre battue, annonce sa retraite sportive

Rafael Nadal, l’un des plus grands noms du tennis et du sport mondial, a annoncé la fin de sa carrière après 20 ans au plus haut niveau. Le Majorquin, âgé de 38 ans, laisse derrière lui un héritage légendaire, notamment grâce à ses 14 titres à Roland-Garros, un record unique sur terre battue. Connu pour son jeu physique intense, sa combativité inébranlable et son coup droit redoutable, Nadal a remporté 92 titres en simple et 22 Grands Chelems, faisant de lui l’un des joueurs les plus titrés de l’histoire. Malheureusement, ces dernières années, des blessures récurrentes ont freiné sa carrière. Son rival historique avec Roger Federer et Novak Djokovic, formant le célèbre “Big Three”, a marqué l’histoire du tennis, notamment avec de nombreuses confrontations en finale des tournois majeurs.