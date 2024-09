Alerte météo : la protection civile appelle à la prudence face aux fortes pluies et aux orages

La protection civile a appelé, ce mercredi, les citoyens à la vigilance face aux intempéries prévues. Elle a recommandé de s’éloigner des berges des oueds et des zones sujettes aux crues, notamment près des cours d’eau et des infrastructures hydrauliques. Il est conseillé de ne pas traverser les oueds en cas de montée des eaux et de se réfugier dans des endroits en hauteur, en particulier pour ceux vivant dans des zones basses ou dans des habitations mobiles comme les tentes. La protection civile rappelle aussi de fixer solidement les objets susceptibles d’être emportés par le vent et d’éviter tout contact avec les lignes électriques pour prévenir les risques d’électrocution. En cas d’urgence, le numéro 198 est mis à disposition.