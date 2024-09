Nourredine Taboub : L’instance électorale n’a pas respecté les décisions du Tribunal administratif

Le secrétaire général de l’union tunisienne générale du travail (UGTT) Nourredine Taboubi a indiqué que “l’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) n’a pas respecté les décisions émises par l’assemblée plénière du Tribunal administratif”, ce qui constitue a-t-il dit, “un obstacle devant l’organisation d’une élection intègre illustrant la volonté réelle des électeurs et électrices”.

Le secrétaire général de l’UGTT a souligné jeudi, à l’ouverture des travaux du conseil national ordinaire de l’UGTT qui se poursuivra du 5 au 7 septembre courant à Monastir, que la position officielle de la centrale syndicale sera déterminée par le biais de son conseil national, dans un contexte qu’il qualifie de “délicat”.

“La situation actuelle est marquée par un climat de tension, à quelques jours de l’élection présidentielle qui se tiendra le 6 octobre 2024” a-t-il souligné, précisant que “tous les moyens et les conditions liés au bon déroulement de cette importante échéance électorale doivent être garantis pour permettre aux tunisiens et tunisiennes de choisir leur candidat selon leurs convictions, en toute liberté et sans exclusion aucune”.

Il a souligné l’importance d’instaurer les institutions constitutionnelles, dont notamment la cour constitutionnelle, de respecter les établissements médiatiques et de presse, de garantir leur indépendance et leur impartialité et de les doter de moyens permettant leur évolution, à travers la réhabilitation de la haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle et de parachever les textes législatifs organisant ce secteur, pour garantir les droits des employés.