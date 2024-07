Le président de la République Kaïs Saïed a effectué, lundi après-midi, une visite au gouvernorat de Jendouba où il a pris connaissance de l’évolution de la situation des ressources hydrauliques dans la région.

Aux barrages de “Bouhertma” et de “Barbara”, le président Saïed a rencontré des responsables et nombre de citoyens et écouté leurs préoccupations concernant les perturbations récurrentes dans la distribution de l’eau potable dans la région.

Il est aberrant que les habitants de la région souffrent de soif alors qu’ils sont entourés de barrages, a déclaré le président, accusant “des parties” qui se cachent derrière ces coupures d’eau, notamment “durant ces périodes particulières”.

Pour le président de la République, les coupures d’eau sont “un non-sens” surtout “en présence de barrages qui stockent de grandes quantités d’eau douce.”

Le président Saïed s’est engagé à intervenir dans les plus brefs délais pour résoudre cette question et presser les parties intervenantes à œuvrer au plus vite pour rechercher des solutions efficaces aux dysfonctionnements enregistrés depuis des années au niveau du barrage de “Barbara”.