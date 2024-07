Deux millions de personnes à Ghaza sont exposées à l’insécurité alimentaire en raison de l’agression génocidaire sioniste contre l’enclave, a averti jeudi le Programme alimentaire mondial (PAM).

Exprimant son inquiétude face au “rétrécissement de l’espace opérationnel des agences humanitaires” à Ghaza, le PAM a déclaré que le passage commercial de Karam Abou Salem, “n’est pas accessible en raison de la guerre en cours, ce qui expose deux millions de Palestiniens à l’insécurité alimentaire”.

Le PAM a été la dernière agence internationale à mettre en garde contre les risques de famine à Ghaza, alors que l’entrée de camions d’aide humanitaire a considérablement diminué depuis la fermeture, le 6 mai dernier, par l’entité sioniste du côté palestinien du passage de Rafah, une voie vitale pour l’aide humanitaire.

L’armée sioniste mène depuis le 7 octobre une agression dévastatrice contre Ghaza faisant plus de 38 000 martyrs parmi les Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, et plus de 87 400 blessés, selon les autorités sanitaires palestiniennes.