Découvrez le Top 10 des films stars de Netflix

En cette période, Netflix dévoile les films qui captivent le plus son public, offrant un aperçu des préférences actuelles des spectateurs. En tête du classement, “A Family Affair” et “Trigger Warning” se disputent la première place avec respectivement 26,800,000 et 26,300,000 de vues. Ces films captivent les spectateurs par leurs intrigues complexes et leurs personnages attachants.

À la troisième place, “Kiss the Girls” attire l’attention avec 7,100,000 vues, suivi de près par “Marry Me” à la quatrième place avec 4,300,000 vues. Ces films romantiques et captivants continuent de séduire les abonnés de Netflix par leur mélange unique de romance et de drame.

En cinquième position, “Ultraman: Rising” intrigue avec 3,700,000 vues, tandis que “John Wick”, en sixième place avec 3,500,000 vues, continue d’attirer les amateurs d’action avec ses scènes de combat intenses.

“Dracula Untold” et “The Flash” se partagent la septième place avec 3,300,000 vues chacun, plongeant les spectateurs dans des aventures fantastiques et des récits de super-héros captivants.

“The Boss Baby” et “The Super Mario Bros. Movie” ferment ce top 10 avec respectivement 2,600,000 et 2,500,000 vues. Ces films d’animation emmènent les spectateurs dans des mondes fantastiques et humoristiques, adaptés à tous les âges.

Ce classement témoigne de la diversité des genres et des préférences des abonnés Netflix, qui trouvent leur bonheur dans une variété d’histoires captivantes et divertissantes disponibles en streaming.