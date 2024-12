Droits des ouvrières agricoles : 84 accidents recensés depuis 2015

La responsable chargée du dossier des ouvrières agricoles au Forum Tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDS) Hayet Attar a souligné qu’en dépit des législations en vigueur, les ouvrières agricoles ont été victimes, depuis l’année 2015, de 84 accidents de la route ayant fait plus de 500 blessées et 60 morts.

Elle a indiqué, au cours d’un séminaire, organisé dimanche par le FTDS au siège de l’union générale tunisienne du Travail (UGTT) sur le thème “un réseau militant pour la défense des droits et des libertés” que le décret-loi numéro 4 de l’année 2024 garantit la protection et l’inclusion économique des ouvrières agricoles, signalant “les écarts entre le texte législatif et la réalité”.

Attar a appelé à la nécessité de restructurer le secteur agricole en optant pour une approche économique et sociale afin de développer ce secteur, “plutôt que de promulguer des textes de loi inapplicables” selon ses propos.

Ce séminaire a permis de passer en revue les expériences d’un nombre d’ouvrières agricoles et les difficultés auxquelles elles sont confrontées dans leur vie quotidienne.