Séjour en Tunisie : les touristes européens concernés par de nouvelles règles en 2025

À partir de 2025, les touristes européens en visite en Tunisie verront certains changements concernant les taxes de séjour dans les hôtels.

Contrairement à la situation précédente où ils bénéficiaient d’un moratoire sur ces taxes, ils seront désormais soumis à une grille tarifaire spécifique. Cette taxe sera de 12 dinars (environ 3,5 euros) par nuitée pour les résidents dans les hôtels 4 et 5 étoiles, de 8 dinars dans les hôtels 3 étoiles et de 4 dinars dans les autres catégories et types de résidences. Les ressortissants tunisiens, algériens, libyens, marocains et mauritaniens continueront de payer les taxes de séjour selon l’ancien barème, soit 3 dinars par nuitée et par personne pour les hôtels 4 et 5 étoiles, 2 dinars pour les hôtels 3 étoiles et 1 dinar pour les hôtels 1 étoile. Cette taxe ne s’appliquera que pour les 15 premiers jours du séjour, encourageant ainsi le tourisme de long séjour.