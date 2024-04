200 000 fidèles attendus pour la prière de l’Aïd el-Fitr à Moscou et ses environs

Le vice-président du Conseil spirituel des musulmans de Russie, le mufti de la région de Moscou, Rouchan Abbasov, a déclaré qu’environ 200 000 fidèles étaient attendus pour la prière de l’Aïd el-Fitr à Moscou demain matin. Il a précisé que le gouvernement de Moscou estimait que entre 150 000 et 200 000 personnes assisteraient à la prière de l’Aïd el-Fitr le premier jour de l’Aïd, et que dans d’autres régions de la capitale et de ses environs, le nombre total de musulmans s’élèverait à environ 100 000.

Environ 50 sites supplémentaires ont été préparés en prévision d’une affluence atteignant 200 000 fidèles. Abbasov a également indiqué qu’une retransmission en direct de la prière serait organisée pour ceux qui ne pourraient pas se rendre à la mosquée, et a appelé les fidèles à maintenir l’ordre dans les mosquées et à écouter les demandes des autorités de sécurité pour garantir la sécurité. En Russie, plus de 15 millions de citoyens sont musulmans, la plupart d’entre eux vivent dans les régions de la Volga, de l’Oural, de Sibérie, de la partie européenne de la Russie et du nord du Caucase.