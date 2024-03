Carte d’identité biométrique en Tunisie : ce qui change

Le dernier numéro du Journal officiel de la République tunisienne a publié de nouveaux détails concernant la carte d’identité biométrique. Les nouvelles dispositions obligatoires incluent l’ajout du sexe dans la carte d’identité nationale et la suppression de la profession. Les informations suivantes doivent désormais obligatoirement figurer sur la carte d’identité nationale :

Le numéro de la carte d’identité nationale

Le nom et le prénom en arabe et en latin, ainsi que le nom du père et le nom du grand-père

Le sexe

Le nom et le prénom de la mère

La date de naissance

L’adresse

La signature manuscrite, sauf pour les personnes incapables de signer ou ne sachant pas le faire

La date de validité.

Il est à noter que la présidente de la commission des droits et des libertés, Hala Jaballah, avait précisé dans des déclarations médiatiques que la carte d’identité biométrique comportera une puce électronique contenant des données de base telles que le nom, le prénom, le nom du père et de la mère, la date de naissance et le sexe, ainsi qu’une photographie et une empreinte digitale, en plus de données facultatives telles que le don d’organes et le groupe sanguin.