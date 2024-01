Le ministre de l’éducation souligne la volonté de son département à enraciner la culture des droits de l’homme dans les établissements scolaires

Le ministre de l’éducation Mohamed Ali Boughdiri a souligné mardi, au cours d’un entretien avec le président de l’institut arabe des droits de l’homme Abdelbasset Ben Hassen, la volonté de son département à enraciner la culture des droits de l’homme chez les éducateurs et les élèves.

Au cours de cette rencontre qui s’est tenue au siège du ministère, Boughdiri a affirmé que le ministère de l’éducation a mis à disposition toutes les ressources pédagogiques et matérielles en vue de diffuser la culture des droits de l’homme, estimant que l’enracinement des valeurs universelles et des droits de citoyenneté au sein des établissements scolaires permettra de contribuer à la lutte contre les aspects négatifs et les comportements contraires à la civilité et aux règles de vie commune.

De son côté, le président de l’institut arabe des droits de l’homme a mis l’accent sur l’intérêt accordé par le ministère de l’éducation à l’éducation aux droits de l’homme et sa volonté de renforcer les relations de coopération et de partenariat avec son institution dans ce domaine ainsi que son insertion dans le cadre des programmes pédagogiques et d’enseignement et dans la vie scolaire en général.