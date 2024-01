Tunisie – Météo : Les prévisions météorologiques pour aujourd’hui

La météo pour aujourd’hui, vendredi 12 janvier 2024, prévoit des nuages parfois denses avec quelques pluies dans le nord et localement dans le centre, ainsi que des nuages passagers dans le sud.

Les températures enregistrent une légère baisse, avec des maximales variant entre 10 et 14 degrés dans le nord et les hauteurs de l’ouest, et entre 15 et 18 degrés dans le reste des régions.

Quant au vent, il sera fort de direction nord-ouest, atteignant de 40 à 60 km/h et pouvant atteindre temporairement 80 km/h près des côtes et dans les hauteurs. Il sera relativement fort de 30 à 50 km/h dans le reste des régions. La mer sera agitée, localement houleuse.