Message de bonne année 2024 : SMS pour souhaiter nouvel an 2024, message de vœux,

Le SMS est bien le moyen le plus pratique pour souhaiter la nouvelle année le plus rapidement à tout votre carnet d’adresses… Pensez cette année à formuler vos vœux d’une façon plus originale. Changez du bon vieux « bonne année, tous mes vœux de bonheur » ; et innovez ! A vous de choisir parmi ces 16 formulations celle qui correspond le plus à votre goût :

– « Que le chemin de l’année 2024 soit parsemé d’éclats de joie, de pétales de plaisir, qu’il soit éclairé par la lueur de l’amour et l’étincelle de l’amitié ! ».

– « Voici le menu de cette nouvelle année : inaugurez avec le cocktail de joie, dégustez le velouté d’amitié et son gratiné de santé, régalez-vous avec le filet d’amour et sa sauce folie, puis finissez en douceur avec la bûche d’harmonie ».

– « Que 2024 soit ton année, que le bonheur soit ton allié, que le sourire soit ton invité et que la joie embellisse tes soirées ! ».

– « Dans une année, chaque moment compte… Alors je te souhaite : 1 an d’Allégresse, 12 mois de Plaisir, 52 semaines de Bien-être, 365 jours de Chance, 8 760 heures de Succès, 525 600 minutes d’Amour, pour un total de 31 536 000 secondes de bonheur ! ».

Du fond de mon cœur, je te souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année 2024 et surtout la santé en fer et la paix dans ton cœur!

– Que deux mille vingt et un te guide sur le chemin du bonheur, de la réussite et de la santé.

– Pour cette nouvelle année, je vous souhaite :

2 fois plus de bonheur,

0 problème,

24 tonnes de belles surprises !

Bonne et heureuse année 2024.

– Je vous souhaite une joyeuse et agréable fête de fin d’année et plein de bonne chose pour 2024.