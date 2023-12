Bilan de l’année 2023 : plus de 13 800 affaires, 463 millions de dinars de drogues et produits illégaux confisqués

La douane tunisienne a réalisé d’importants saisies depuis le début de l’année 2023, totalisant près de 463 millions de dinars jusqu’à novembre, selon les déclarations du porte-parole des douanes tunisiennes, le colonel Shukri Al Jabri.

Ces saisies, issues de plus de 28 000 patrouilles douanières et plus de 1700 perquisitions, ont abouti à la confiscation de quantités considérables de stupéfiants, dont des centaines de quintaux de cannabis, dépassant les 500 kilogrammes, ainsi que plus de 2,5 millions de pilules narcotiques et environ 30 kilogrammes de cocaïne.

Outre les substances illicites, les cigarettes et les vêtements prêts à porter ont été les articles les plus saisis, évalués à 7 millions de dinars pour les cigarettes et 13 millions de dinars pour les vêtements. Les saisies ont également inclus plus de 3,5 millions de paires de chaussures de sport, évaluées à 3,6 millions de dinars pour les produits de beauté, et 5,7 millions de dinars pour les téléphones portables et accessoires saisis.