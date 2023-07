Hamma Hammami réélu à la tête du Parti des Travailleurs

Hamma Hammami a été réélu secretaire général du Parti des Travailleurs, a annoncé le parti dans un communiqué publié mercredi.

Lors du 6e congrès du parti tenu le week-end dernier, les congressistes ont élu le comité central qui a, à son tour, élu le comité directeur composé de Hamma Hammami, secretaire général, Olfa Baazaoui, responsable de la formation et des médias, Ammar Amroussia, responsable des relations avec les partis politiques et la société civile, Adel Thabet, responsable de la migration et des relations extérieures et Chedli Maghraoui, responsable de la gestion et des finances, selon la même source.

Les congressistes ont aussi adopté les motions et documents traitant les principaux dossiers politiques urgents concernant notamment les affaires nationales, régionales et internationales.

Hamma hammami occupe le poste de secretaire général et porte-parole du parti des travailleurs depuis sa constitution, le 3 janvier 1986.