Rencontre entre Brahim Bouderbala et l’ambassadeur de Jordanie en Tunisie

Les différents points de vue par rapport aux derniers développements dans les territoires palestiniennes ont au centre d’une rencontre, vendredi, entre le président de l’Assemblée des Représentants du Peuple, Brahim Bouderbala, et l’ambassadeur du royaume hachémite de Jordanie en Tunisie, Maher Tarawneh.

Selon un communiqué de l’ARP, les deux parties ont souligné la convergence de leurs points de vue concernant la question palestinienne et leur soutien au peuple palestinien dans sa lutte légitime pour la liberté et la dignité.

Elles ont, aussi, affirmé l’importance de multiplier les efforts et d’intensifier la coopération à la fois bilatérale et multilatérale afin de renforcer davantage le soutien à la juste cause palestinienne.

L’ambassadeur jordanien a salué, selon la même source, les excellentes relations historiques unissant les deux pays et les deux peuples et souligné l’importance de les développer en particulier sur les plans, politique, économique et commercial.

Il a, en outre, souligné la volonté de son pays de développer ces relations dans tous les domaines. Il a rappelé la tenue, en Jordanie, de la prochaine réunion de la commission mixte tuniso-jordanienne. Cette réunion, a-t-il dit, sera l’occasion de renforcer les relations bilatérales par la signature de nouveaux accords dans différents domaines, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de coopération entre les deux pays.

De son côté, le président de l’ARP a souligné les excellentes relations établies entre la Tunisie et la Jordanie, soulignant la coordination continue entre les deux pays à tous les niveaux, ainsi que leur convergence dans les positions communes sur les questions régionales et internationales.

Ces aspects positifs constituent, a-t-il affirmé, une base solide pour poursuivre et renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment économique, commercial et touristique, ainsi que pour l’échange d’expériences et d’expertises dans divers domaines, dans l’intérêt des deux parties.