Seifeddine Makhlouf condamné à 20 mois de prison

L’ancien député et avocat Seifeddine Makhlouf condamné par la Chambre correctionnel auprès de la Cour d’appel de Tunis, à un an et huit mois de prison dans l’affaire de dispute avec le procureur de la République du Tribunal de Sidi Bouzid, suite à sa décision de fermer le camp de Regueb et de traduire ses dirigeants devant la justice.

Pour rappel, le procureur de la République du Tribunal de première instance de Sidi Bouzid a porté plainte contre Makhlouf suite à une vidéo postée par ce dernier critiquant la décision de fermer le camp de Regueb.