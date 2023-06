La Confédération africaine de football (CAF) et le Comité d’Organisation local, le COCAN, ont dévoilé samedi l’identité officielle de la Coupe d’Afrique des Nations Côte d’Ivoire 2023, marquant ainsi une étape importante dans la création d’une nouvelle image pour le plus grand événement sportif d’Afrique, a indiqué l’instance africaine.

C’est la première fois depuis plus de dix ans que la CAF offre un nouveau look à la CAN 2023 – démontrant une fois de plus l’engagement de la CAF à faire de l’événement se déroulant en Côte d’Ivoire l’année prochaine, le plus mémorable de l’histoire de la compétition, souligne la même source.

Cette identité rend symboliquement hommage à la richesse de la culture ivoirienne et du continent africain dans son ensemble, tout en mettant en avant la beauté du football africain et la splendeur de la nation hôte.

La Coupe d’Afrique des Nations Côte d’Ivoire 2023 débutera le 13 janvier 2024 avec le premier match prévu au Stade Olympique Alassane Ouattara.

S’exprimant sur l’importance de l’identité, le Secrétaire Général de la CAF, Veron Mosengo-Omba, a déclaré : ” Le dévoilement de l’identité de la Coupe d’Afrique des Nations Côte d’Ivoire 2023 marque une étape passionnante dans notre parcours vers le tournoi en 2024. Nous sommes conscients que nous nous rapprochons de plus en plus de ce grand rendez-vous qui aura lieu en janvier prochain”.

Culturellement aussi importante que le tournoi lui-même, la nouvelle identité de la compétition raconte une belle histoire, celle de la force, de l’unité à travers le football et de l’énergie inégalée de l’Afrique.

Inspirée des étoffes vibrantes de l’héritage africain, l’identité officielle capture l’esprit et l’énergie du football africain.

En son cœur se trouve les majestueuses défenses de l’éléphant qui ont une double signification : tout d’abord elles représentent la Côte d’Ivoire, la riche histoire du football dans ce pays et son rôle dans l’organisation de ce tournoi prestigieux , ensuite, les six défenses sont les six groupes qui participeront à la compétition, incarnant la diversité et l’unité que l’Afrique dégage.

La forme fluide des défenses prend vie, capturant avec grâce l’énergie et le mouvement qui définissent le football africain. L’identité comporte également cinq ballons, élégamment mis en valeur, pour symboliser le trophée de la CAN 2023. Ces sphères représentent le summum de la réussite, le prix ultime qui attend l’équipe victorieuse en route vers la gloire.

Une palette de couleurs soigneusement choisie parmi les teintes de la Côte d’Ivoire ajoute un spectacle visuel au logo. Les nuances vibrantes résument la vivacité et la diversité du pays hôte, capturent son attrait et la richesse culturelle qui imprègne tous les aspects de la Côte d’Ivoire.