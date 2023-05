L’US Monastir a dominé l’US Tataouine (4-0), en match d’ouverture de la 8e journée play-off du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, disputé samedi au stade de Tataouine.

Zied Aloui (17), Ousmane Ouattara (36), Idriss Mhirsi (45) et Youssouf Oumarou (48) se sont relayés sur les buts adverses offrant une victoire largement méritée à l’US Monastir qui se propulse à la deuxième place provisoirement ex aequo avec le Club Africain (15 points chaun), en attendant le reste des rencontres.

Un bonne victoire pour le moral des protégés de Imed Ben Younes qui affronteront le 30 mai l’équipe d’Al Muharreq bahreini à Manama, dans le cadre du deuxième tour préliminaire de la coupe du Roi Salmane des clubs arabes (aller 2-0).

De son côté, l’US Tataouine, à la recherche de son premier succès en phase play-off, occupe toujours la dernière place avec 3 points.

L’autre match de la journée programmé ce samedi oppose en ce moment le CS Sfaxien à l’Etoile du Sahel.

Le reste des renconters auront lieu mercredi et jeudi.

Les résultats

Samedi :

A Tataouine :

Us Tataouine 0

US Monastir 4 Zied Aloui (17), Ousmane Ouattara (36), Idriss Mhirsi (45), Youssouf Oumarou (48)

A Sfax (16h00):

CS Sfaxien

Etoile du Sahel

Mercredi 31 mai:

A Béja (16h00):

Olympique Béja

Club Africain

Jeudi 1 juin:

A Radès (17h00):

Espérance ST

US Ben Guerdane

Classement PTS J V N D BP BC DIF

1. Etoile du Sahel 19 7 5 1 1 7 2 +5

2. US Monastir 15 8 3 2 3 12 7 +5

. C. Africain 15 7 4 2 1 8 3 +5

3. US Ben Guerdane 14 7 3 2 2 9 8 +1

. Espérance ST 14 7 3 1 3 7 6 +1

6. CS Sfaxien 10 7 2 3 2 5 3 +2

7. O. Béja 10 7 2 2 3 4 5 -1

8. US Tataouine 3 8 0 1 7 2 20 -18