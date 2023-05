Ligue 1 (6e journée play-off) : l’US Monastir domine l’O. Béja (3-0) et se propulse à la 4e place

L’US Monastir a dominé l’O.Béja (3-0), en clôture de la 6e journée play-off de la Ligue 1 du football professionnel, lundi à Monastir.

Sous la conduite de Imed Ben Younes qui vient de remplacer le Serbe Darko Novic dont le contrat a été résilié à l’amiable, les usémistes ont cueilli à froid leur adversaire dès la première minute grâce à un but de Ameur Omrani, avant que Abdelkarim Amokrane ne double la marque avant la pause (42). en seconde mi-temps, la formation monastirienne a triplé la mise grâce à Boubaker Traoré (74).

Grâce à ce succès, l’US Monastir qui renoue avec la victoire après sa défaite jeudi dernier face à l’US Ben Guerdane (3-2), se propulse à la 4e place avec 11 points partagés avec l’Espérance de Tunis, tandis que l’O.Béja dont c’est la troisième défaite au play-off, occupe désormais la 7e position avec le même nombre de points que le CS Sfaxien (9 points).

La tête du classement est toujours occupée par l’Etoile du Sahel (18 points), vainqueur, dimanche de l’US Ben Guerdane (2-0), tandis que la deuxième place est revenue au Club Africain (14 points), tombeur de l’Espérance de Tunis (1-0), dans le derby de la capitale.

En ouverture de la journée, samedi, le CS Sfaxien a infligé une lourde défaite à l’US Ben Guerdane (0-4), pour prendre la 6e place (9 points) tandis que son adversaire occupe désormais la troisième position avec 13 points.

Les résultats

. Lundi

A Monastir :

US Monastir 3 Ameur Omrani (1), Abdelkarim Amokrane (42), Boubaker Traoré (74)

O. Béja 0

Déjà joués

. Dimanche

A Radès :

C. Africain 1 Hamdi Labidi (81)

Espérance ST 0

A Sousse :

ES Sahel 2 Yassine Chammakhi (50), Assil Jazir (90+1)

US Ben Guerdane 0

. Samedi

A Tataouine :

US Tataouine 0

CS Sfaxien 4 Ismail Diakité (19), Achraf Habbassi (45 sp), Al Hussein Ali (53), Mohamed Kanté (58)

Classement PTS J V N D BP BC DIF

1. Etoile du Sahel 18 6 5 0 1 7 2 +5

2. C. Africain 14 6 4 1 1 7 2 +5

3. US Ben Guerdane 13 6 3 1 2 8 7 +1

4. US Monastir 11 6 2 1 3 8 7 +1

5. Espérance ST 11 6 2 1 3 4 6 -2

6. CS Sfaxien 9 6 2 2 2 5 3 +2

7. O. Béja 9 6 2 1 3 4 5 -1

8. US Tataouine 3 5 0 1 5 2 13 -11