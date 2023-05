Le CS Sfaxien a infligé à l’Espérance de Tunis sa deuxième défaite de suite en phase play-off, à l’occasion du clasico de la 5e journée disputé mercredi au stade Mhiri à Sfax.

L’unique but de la rencontre a été inscrit par l’Irakien Al Hussein Ali sur un coup franc direct (14) concrétisant une domination totale de la première mi-temps par la formation locale.

Les sang et or qui se sont ressaisis en seconde période ont raté l’occasion d’égaliser suite au penalty mal négocié par Mohamed Ali Ben Hammouda à la 56e.

Il s’agit de la deuxième défaite des protégés de Nabil Maaloul qui partagent toujours la 2e place avec le Club Africain (11 points chacun, tandis que les hommes de Houcem Al Badri dont c’est le premier succès en phase play-off, occupent toujours la 7e et avant-dernière position avec 6 points.

La 5e journée entamée dimanche dernier, sera clôturée jeudi avec le match US Ben Guerdane-US Monastir.

Mercredi :

A Sfax :

CS Sfaxien 1 Al Hussein Ali (14)

Espérance de Tunis 0

Jeudi 4 mai

A Ben Guerdane (16h00) :

US Ben Guerdane

US Monastir

Déjà joués

Dimanche 30 avril :

A Radès :

C. Africain 0

Etoile du Sahel 1 Oussema Abid (38 sp)

A Béja :

O. Béja 2 Oussema Bouguerra (61 sp), Othmane Saidi (79)

US Tataouine 0

Classement PTS J V N D BP BC DIF

1. Etoile du Sahel 15 5 4 0 1 5 2 +3

2. C. Africain 11 5 3 1 1 6 2 +4

3. Espérance ST 11 5 2 1 2 4 5 -1

4. US Ben Guerdane 10 4 2 1 1 5 3 -1

5. O. Béja 9 5 2 1 2 4 2 +2

6. US Monastir 8 4 1 1 2 3 4 -1

7. CS Sfaxien 6 5 1 2 2 1 3 -2

8. US Tataouine 3 5 0 1 4 2 9 -7