Ramadan : Le Tunisien est le roi du gaspillage !

Le directeur général de l’Institut national de la consommation (INC), Abdelkader Timoumi, a révélé, lors d’une conférence de presse, mardi 21 mars 202, au siège du ministère du Commerce, les résultats d’un questionnaire sur les comportements de consommation et d’achat des tunisiens au cours du mois de Ramadan.

Le questionnaire a montré que le gaspillage des plats préparés par le citoyen tunisien augmente pendant le Ramadan plus que les jours normaux de 66,6%, le pain de 46%, les fruits de 31,7%, les sucreries de 20,2%, la viande de 19,2% et le lait et ses dérivés de 18,4%, contre 2,3% pour les pâtes.

Timoumi a ajouté que le taux de gaspillage des denrées alimentaires les plus importantes représente 15,7% du pain et des produits céréaliers de 10,2%, des légumes et céréales de 10,7%, du lait et ses dérivés de 2,3% et de la viande de 1,9%.