L’AS Marsa a continué sur sa lancée en s’imposant devant Jendouba Sport 3-0, pour s’emparer du leadership du groupe 1 de la Ligue 2 du football professionnel, à l’issue de la 13e journée disputée dimanche.

Les Marsois qui alignent leur 5e victoire d’affilée, ont dominé leur adversaire grâce à trois réalisations de Maher Nouioui (10) et Hosni Laabidi, auteur d’un doublé (56 et 59).

Un succès qui leur permet de prendre seuls la tête du classement avec 28 points, profitant également du nul concédé par la JS Kairouan à Bembla (0-0) pour se détacher. Quant à leur adversaire du jour, il se retrouve 6e place avec 17 points au compteur.

Les Aghlabides dont c’est la 7e journée sans défaite se retrouvent eux deuxièmes avec 2 points de retard sur le leader, tandis que le CS Bembla, à la recherche de son premier succès depuis la 6e journée, reste lanterne rouge avec 10 points.

Le CS Korba a, pour sa part, renoué avec la victoire en battant l’ES Radès (2-1) à domicile, pour se propulser à la troisième place avec 20 points, à deux longueurs d’avance sur les Banlieusards, désromais 5e (18 points).

L’ES Rogba quitte, de son côté, le podium pour se retrouver 4e avec 19 points suite à sa courte défaite concédée à Médenine, tandis que son adversaire du jour profite de sa victoire pour se hisser à la 8e place (15 points).

L’AS Oued Ellil est rentré lui aussi bredouille de son déplacement à Mhamdia (0-1), pour perdre une place au classement (7e, 16 points) contrairement à l’équipe de la place qui profite de son succès pour prendre une bouffée d’oxygène et s’éloigner du bas du tableau (10e, 13 points).

L’ES Jerba a également reculé à la 9e place (14 points) après avoir été tenu en échec par l’AS Gabès (0-0), toujours avant-dernier (11 points).

Dimanche :

Poule 1

A la Marsa:

AS Marsa – Jendouba sport 3-0

A Mhamdia:

AS Mhamdia – AS Oued Ellil 1-0

A Bembla:

CS Bembla – JS Kairouan 0-0

A Médenine:

CO Médenine – ES Rogba 1-0

A Jerba:

ES Jerba – AS Gabès 0-0

A Korba :

CS Korba – ES Radès 2-1

Classement: Pts J

1. AS Marsa 28 13

2. JS Kairouan 26 13

5 . CS Korba 20 13

4. ES Rogba 19 13

5. ES Radès 18 13

6 . AS Oued Ellil 17 13

7. Jendouba Sport 16 13

8. O. Médenine 15 13

9. ES Jerba 14 13

10. AS Mhamdia 13 13

11. AS Gabès 11 13

12. CS Bembla 10 13

Déjà joués

Samedi :

Poule 2

A Omrane:

JS Omrane – CS Hammam-Lif 2-2

A Kalaa Soghra:

Kalaa sport – EM Mahdia 0-0

A Msaken:

CS Msaken – CS Moknine 2-2

Stade à déterminer:

Stade Gabésien – AS Djerba 0-0

A Gafsa:

EGS Gafsa – SS Sfaxien 3-0

A Zarzis:

ES Zarzis – SC Ben Arous 2-0

Classement Pts J

1. EGS Gafsa 32 13

2. CS Hammam Lif 29 13

3. ES Zarzis 25 13

4. El Kalaa Sport 19 13

5. JS Omrane 17 13

6. S.Gabésien 16 13

7. CS Msaken 15 13

8. EM Mahdia 14 13

9. SS Sfaxien 12 13

. SC Ben Arous 12 13

11. SC Moknine 11 13

12. AS Djerba 10 13