Kébili : Poursuite de la réalisation d’un projet de renforcement des capacités des jeunes pour lutter contre l’extrémisme

L’association “We Youth” continue la réalisation du projet “Solution” dans le gouvernorat de Kébili dans le cadre du programme du renforcement des compétences des jeunes “Ma3an” (ensemble) pour lutter contre l’extrémisme violent.

Financé par l’Agence américaine pour le développement international (Usaid), le projet est réalisé en collaboration avec le comité national de la lutte contre le terrorisme et la présidence de la République a fait savoir la coordinatrice du programme “Ma3an” à Kébili Nesrine Ben Hamadi en précisant que le programme a pour objectif de renforcer les compétences des jeunes, des acteurs de la société civile et les autorités locales dans les gouvernorats de Kébili Sfax Sidi Bouzid Gafsa Tataouine et Médenine pour faire face aux défis sociaux et lutter contre la propagation de l’extrémisme violent et l’intolérance.

Dans ce contexte, une étude a été effectuée dans le cadre du projet “Solution” dans le gouvernorat de Kébili auprès des jeunes pour examiner les causes de la non-fréquentation des jeunes des espaces culturelles et des espaces de jeunes. L’étude concerne aussi l’analyse des raisons de l’absence de l’esprit de l’initiative dans plusieurs domaines en adéquation avec les besoins de la région.

Les résultats de l’étude permettra de mettre en place une stratégie et un plan d’action en vue de trouver les solutions adéquates pour accroitre la participation des jeunes à la vie active .