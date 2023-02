Le tremblement de terre en Turquie a fait une centaine de victimes en Syrie

Des vidéos et des photos en Syrie ont montré l’étendue des dégâts causés dans de nombreuses villes à la suite d’un violent tremblement de terre qui a frappé la Turquie et ses répercussions ont atteint les pays voisins.

Des images prises par les médecins et partagées sur les réseaux sociaux ont montré des bâtiments complètement détruits, faisant des centaines de morts.

Les autorités inquiètes se précipitent pour secourir les personnes piégées sous les décombres dans une course contre la montre, alors que des tempêtes de neige frappent la région.

Le ministre adjoint syrien de la Santé a déclaré à la télévision syrienne Al-Ikhbariya que la plupart des victimes du séisme se trouvaient à Lattaquié, Alep, Hama et Tartous.

L’agence de presse arabe syrienne a rapporté qu’une équipe d’urgence et des cliniques mobiles équipées de l’administration centrale à Damas et dans les provinces de Homs et Tartous ont été envoyées à Alep et à Lattaquié.

Selon les dernières informations, le gouvernement syrien a annoncé la mort de 237 personnes et les blessures de 639 autres dans le pays à la suite d’un fort tremblement de terre qui s’est produit lundi à l’aube, dont l’épicentre a été identifié dans le sud de la Turquie.