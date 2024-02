Le ministère des Affaires religieuses annonce une compétition nationale de récitation du Coran pour le Ramadan

Le ministre des Affaires religieuses : un concours national de récitation du Coran pendant le Ramadan Ce matin, samedi 3 février 2023, Ibrahim Al-Shaibi, ministre des Affaires religieuses, a effectué une visite de travail dans le gouvernorat de Béja, au cours de laquelle il a inauguré une exposition régionale au complexe culturel sur l’héritage matériel et immatériel de la religion dans le gouvernorat de Béja. Il a ensuite ouvert et participé aux événements du colloque régional “La réalité de l’héritage religieux architectural et manuscrit – le gouvernorat de Béja comme exemple” et a visité plusieurs mosquées.

Dans une déclaration à la radio Mosaïque, le ministre a souligné que le gouvernorat de Béja regorge de manuscrits et de monuments, confirmant que l’arrêt des travaux de réparation de certains d’entre eux, malgré l’allocation des fonds nécessaires, est dû à la précision du processus de réparation, qui nécessite l’intervention d’experts de l’Institut national du patrimoine, selon lui. Il a également souligné que le ministère romprait avec la négligence, que ce soit en ce qui concerne les manuscrits ou les monuments.

Concernant les préparatifs pour le mois de Ramadan, le ministre des Affaires religieuses a confirmé la tenue d’une réunion avec les cadres jeudi dernier, en plus du colloque des directeurs en préparation pour le mois sacré, déclarant : “Le ministère a préparé un programme riche en termes de dictée coranique, de récitation des hadiths du Prophète, de cours et de concours coraniques… Pour la première fois, un concours régional et national de récitation du Coran sera organisé, non seulement par la Ligue nationale du Coran, mais également au niveau du ministère… En plus des programmes culturels riches en conférences.”

Le ministère prévoit également un programme en partenariat avec le ministère de la Santé, tel que des campagnes de don de sang devant les mosquées avant les prières de Tarawih. 56000 enfants seront également impliqués et auront accès à 2002 livres dans différents concours.