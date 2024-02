Ons Jabeur vise un nouveau succès à Abou Dhabi

La joueuse de tennis tunisienne Ons Jabeur participera la semaine prochaine au tournoi d’Abou Dhabi, comptant pour les épreuves en simple et en double. Ce tournoi, qui offre 500 points, se déroulera sur des courts en dur avec une dotation totale de 922 573 dollars américains. Ons Jabeur accèdera directement au tableau principal en raison de son classement mondial élevé, où elle occupe la sixième place parmi les joueuses professionnelles de tennis. Elle disputera également les épreuves de double aux côtés de la Japonaise Naomi Osaka, classée 759e mondiale et précédemment titrée à quatre reprises en Grand Chelem entre 2018 et 2021 (deux fois à l’Open d’Australie et deux fois à l’US Open). Lors de sa dernière apparition sur les courts, Ons Jabeur a été éliminée au deuxième tour de l’Open d’Australie par la Russe Vera Zvonareva.