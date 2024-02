Marwan Khoury et Nawal El Zoghbi enflamment la scène tunisienne pour la Saint-Valentin

Les artistes arabes Marwan Khoury et Nawal El Zoghbi animeront une soirée des amoureux à Tunis à l’occasion de la Saint-Valentin.

La chanteuse libanaise Nawal El Zoghbi a confirmé dans l’émission “Najm” aujourd’hui, samedi 3 février 2024, qu’elle était très enthousiaste à l’idée de rencontrer le public tunisien après une absence de plusieurs années. Elle est également enthousiaste à l’idée que cette soirée spéciale réunira la star arabe Marwan Khoury.

À cette occasion, Nawal El Zoghbi a souligné la valeur artistique de Marwan Khoury, affirmant que “Marwan est une personne chère à mon cœur et un grand artiste… Je suis très enthousiaste pour cette soirée car je n’ai pas souvent rencontré le public tunisien.”

Nawal El Zoghbi a exprimé son amour pour l’art, affirmant qu’elle cherche toujours à être innovante et à diversifier ses choix musicaux. Elle a ajouté : “Je chante presque dans tous les dialectes, ce qui me rend très heureuse… Et la soirée spéciale de la Saint-Valentin avec Marwan sera exceptionnelle, où je présenterai de nombreuses chansons que le public aime, avec une dose des années 90 et des années 2000.”

De son côté, la star arabe Marwan Khoury a parlé de la soirée événement, confirmant lui aussi son enthousiasme à l’idée de rencontrer le public tunisien.

Il a également souligné l’attachement des Tunisiens aux anciennes chansons, affirmant que le public tunisien n’oublie pas les chansons qu’il aime.

Marwan Khoury a également souligné la valeur artistique de la star Nawal El Zoghbi, affirmant que “vous ne trouvez pas de stars aussi réussies artistiquement et moralement… Nawal est aimée de tous car elle a préservé ses relations et ses amis.”