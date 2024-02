Préparatifs pour le Ramadan : tous les produits seront disponibles en quantités suffisantes

Les structures administratives et les chambres professionnelles ont affirmé que tous les produits de consommation seront disponibles en quantités suffisantes pour répondre aux besoins des consommateurs tunisiens pendant le mois de Ramadan. Cela a été souligné lors de leur réunion hier vendredi avec la présidente du cabinet du ministère du Commerce et du Développement des Exportations, Lamia Abrouk.

Les participants, représentant l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, les universités, les chambres nationales des secteurs concernés, l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche maritime, le Bureau tunisien du commerce, la société de la viande, le Bureau national de l’huile et le Groupement professionnel de la viande et des produits laitiers, ont souligné la nécessité de coordonner les efforts et de privilégier l’intérêt général pour assurer le bon déroulement du mois de Ramadan.

Les participants à cette réunion élargie sur les préparatifs pour le mois de Ramadan ont présenté, selon un communiqué du ministère du Commerce, un exposé détaillé sur les quantités disponibles ainsi que les mesures prises pour assurer l’approvisionnement du marché en tous les produits nécessaires pendant ce mois de forte consommation et de forte demande pour les produits de base.