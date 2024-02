Tunisie : Le ministre de l’emploi souligne la nécessité de renforcer le rôle et les interventions du CENAFFIF

Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Lotfi Diab, a souligné la nécessité de renforcer le rôle et les interventions du Centre National de Formation de Formateurs et d’Ingénierie de Formation (CENAFIF) et de développer les contenus de formation et de formation des formateurs afin d’adapter les formations et les métiers aux besoins des entreprises économiques, lors d’une visite effectuée hier vendredi au Centre.

Au cours d’une séance de travail tenue au CENAFFIF, le ministre a souligné l’importance de la coordination et de la complémentarité entre les structures actives sous la tutelle du ministère au niveau de la mise en œuvre de la politique de l’État dans le domaine de l’emploi et de la formation professionnelle.

De son côté, le secrétaire d’Etat chargé des sociétés communautaires, Riadh Chaoued, a souligné l’importance d’accélérer la mise en œuvre des réformes du secteur et de les concrétiser sur le terrain pour répondre aux aspirations des jeunes à un travail décent.