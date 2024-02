Tous les produits de consommation seront disponibles, au cours du mois de Ramadan 2024, en quantités suffisantes, pour répondre aux besoins des consommateurs, ont indiqué les structures administratives et professionnelles concernées, lors de leur rencontre avec la Cheffe du Cabinet de la ministre du Commerce et du développement des Exportations, Lamia Abroug.

Les représentants de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), les fédérations et les chambres des secteurs concernés, l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP), l’Office du commerce de la Tunisie (OCT), la société Ellohoum, l’Office National de l’Huile (ONH) et le Groupement Interprofessionnel des Viandes Rouges et du Lait (GIVLait) ont mis l’accent, au cours d’une réunion tenue, vendredi, sur la nécessité de conjuguer les efforts, d’assurer la coordination et de faire prévaloir l’intérêt public.

Les participants ont passé en revue les préparatifs de leurs structures en termes de quantités disponibles et les mesures d’approvisionnement du marché pour le mois de Ramadan qui connait une hausse de la consommation.