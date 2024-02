Le ministère du Transport annonce un programme spécial pour les élections locales du 4 février 2024

Le ministère du Transport a annoncé, dans un communiqué publié ce samedi 3 février 2024, qu’il a mis en place, en coordination avec ses institutions nationales et régionales sous tutelle, un programme spécial pour assurer le transport des agents de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) et des forces de l’ordre qui superviseront le bon déroulement des élections des conseils locaux prévues pour le dimanche 4 février 2024.

Ce programme vise également à faciliter le transport des électeurs vers les bureaux de vote pour accomplir leur devoir, en particulier les habitants des zones rurales, les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations issues des séances de préparation conjointe de cet événement national important qui se sont tenues au ministère de l’Intérieur.

Le ministre du Transport, Rabie Majidi, a également décidé de créer une commission au sein du ministère pour le suivi, l’encadrement et la coordination avec les directions régionales du transport, les institutions sous tutelle, les structures concernées et les autorités régionales et locales afin de garantir l’exécution du programme de transport des personnes concernées dans les meilleures conditions possibles et de réagir positivement et immédiatement aux demandes qui pourraient être formulées.

En plus de la mobilisation des bus de transport public, le ministère a autorisé les taxis individuels à l’intérieur des limites de la wilaya, les taxis collectifs et le transport rural à bénéficier d’une autorisation exceptionnelle pour le dimanche 4 février 2024, pour effectuer des trajets vers et depuis les bureaux de vote sans se conformer aux itinéraires et aux zones de circulation prévus par les cartes d’exploitation.

Le ministre du Transport a appelé tous les travailleurs du secteur du transport public collectif régulier et non régulier de personnes à faire preuve d’une entière disponibilité et à représenter le secteur de la meilleure façon possible en termes de prise en charge, de suivi et de vigilance, afin de contribuer efficacement au succès de cet événement national, à l’instar des occasions précédentes.