Tunisie – Transport : Changements d’horaires SNCFT

La Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) a annoncé, vendredi soir, des changements d’horaires pour certains trains desservant les lignes Tunis/Sousse/Monastir/Mahdia/Sfax/Gabès, à partir de ce samedi 3 février 2024.

Voici les principaux changements :

Le train reliant Tunis à Sousse à 15h15 sera prolongé jusqu’à Sfax les samedis et les veilles de jours fériés.

Le départ du train de Mahdia à Tunis est décalé à 6h45 les samedis, dimanches et jours fériés, au lieu de 5h40.

Le train de Sousse à Tunis de 6h du matin est supprimé les dimanches et jours fériés.

Un train reliant Gabès à Tunis à 5h du matin sera ajouté les dimanches et jours fériés, avec des arrêts à Sfax et Sousse.

Le train de Gabès à Sfax de 15h55 est supprimé les samedis et les veilles de jours fériés.

Le départ du train de Gabès à Tunis est avancé à 10h25 tous les jours, au lieu de 11h15.

Arrêts supplémentaires à la gare du Parc de Friguia :

Les trains de Tunis à 6h05, 9h50 et 13h05 s’arrêteront à la gare du Parc de Friguia les dimanches, jours fériés et vacances scolaires.

Les trains de Sousse à Tunis à 8h18 et 14h07 s’arrêteront à la gare du Parc de Friguia.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web de la SNCFT ou contacter le service client.